Corpo de Bombeiros passa a operar do Ciosp em Santa Maria

A partir desta segunda-feira (31), o Corpo de Bombeiros passará a atender oficialmente Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Santa Maria, por meio do telefone 193. Inaugurado em agosto de 2020, o local já concentra os atendimentos da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Coordenadoria Municipal de Trânsito Urbano (CMTU) e da Defesa Civil.

De acordo com o superintendente do Ciosp, Sandro Nunes, a novidade significa um avanço essencial na troca de informações com outros órgãos de segurança. A proximidade entre os agentes vai otimizar a solução de ocorrências de urgência e emergência.

Além disso, equipamentos de GPS serão instalados nas viaturas operacionais do Corpo de Bombeiros. A tecnologia vai possibilitar que a localização dos veículos seja acompanhada em tempo real pelos servidores no Ciosp. As viaturas, porém, permanecem nas estações do Corpo de Bombeiros nos bairros Camobi, Pinheiro Machado e na Rua Coronel Niederauer, na região central da cidade.

O superintendente ressalta também que toda a tecnologia reunida no Ciosp, a exemplo das câmeras de monitoramento e as centrais telefônicas dos órgãos de segurança, agiliza de forma substancial o atendimento das demandas da população. Segundo o prefeito Jorge Pozzobom, a chegada do Corpo de Bombeiros completa a estrutura do Ciosp, por ter as forças de segurança centralizadas em um mesmo local.

O comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM), o tenente-coronel José Carlos Sallet de Almeida e Silva, afirma que as ações dos órgãos de segurança terão mais rapidez. "A nossa presença no Ciosp fará com que as ocorrências sejam direcionadas de forma mais ágil, desde o início do despacho dos servidores e viaturas. O tempo em que os órgãos precisam ligar um para o outro será abreviado, e a intervenção do Corpo de Bombeiros, tanto para resgates quanto para o combate a incêndios, vai se tornar mais rápida. Quem ganha com isso é a cidade", afirma o comandante.