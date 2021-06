Carroças e cavalos são cadastrados em Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo deu início ao processo de emplacamento e cadastro de carroças e cavalos utilizados pelos carroceiros que atuam na cidade. O bairro Santo Afonso foi o primeiro a receber a equipe da secretaria municipal do Meio Ambiente, onde seis cavalos e carroças foram cadastrados. Os animais recebem um chip que está atrelado ao número da placa da carroça e aos proprietários, que tiveram de apresentar documentos de identidade para comprovar a propriedade dos cavalos.

A iniciativa cumpre uma lei municipal de 2017, que dispõe sobre uso de veículos de tração animal, animais de tração, animais de montaria, eventos com animais, bem como a manutenção de animais estabulados no município de Novo Hamburgo. O emplacamento das carroças e a colocação dos chips nos cavalos, com identificação de características físicas do animal, atende o artigo segundo da lei, que prevê que todo veículo de tração animal, bem como o respectivo animal usado para tração que circular nas vias públicas da zona urbana do município deverão estar devidamente licenciados e registrados junto à prefeitura.

Após o cadastramento, os carroceiros terão oportunidade de participar de oficinas para conhecerem novas oportunidades de trabalho e renda. "Com isso, vamos passar por uma transição natural. O cadastramento dos animais e emplacamento permite a identificação em caso de roubo ou morte dos animais e ainda inibe práticas erradas, que podem ser denunciadas a partir da numeração da placa", diz o secretário municipal de Meio Ambiente, Ráfaga Fontoura. Agora, a equipe da Semam segue os contatos com os carroceiros de outros bairros para agendar os emplacamentos e cadastros.