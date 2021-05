Escolas de Pelotas podem ter avaliação de ensino durante a pandemia

As escolas municipais de Pelotas poderão ter um sistema de avaliação diagnóstica do ensino-aprendizagem durante a pandemia. O assunto foi abordado em reunião da secretária de Educação e Desporto de Pelotas (Smed), Adriane Silveira, com o diretor-geral da secretaria de Estado da Educação, Guilherme Cortez.

Os gestores analisaram alternativas para construção de indicadores que possam nortear os processos pedagógicos e que contribuam para a superação das dificuldades no trabalho docente e na aprendizagem dos alunos na pandemia e pós-pandemia. Cortez mediou o contato da prefeitura de Pelotas com o Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), instituição responsável pela metodologia aplicada pelo Estado, que neste momento avalia apenas o andamento do ensino nas escolas estaduais.