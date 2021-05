Novo Hamburgo vai distribuir R$ 813 mil a produtores

O Conselho Municipal de Política Cultural e a secretaria da Cultura de Novo Hamburgo divulgaram o edital de fomento à Produção Artística e Cultural no município, o maior já realizado. O Chamamento Público é destinado a agentes e empreendedores culturais, residentes e domiciliados na cidade de Novo Hamburgo e cadastrados na plataforma do Mapa Cultural de Novo Hamburgo.

O valor total do edital é de R$ 813 mil, provenientes do Fundo Municipal de Cultura e será distribuído em forma de premiação, em duas categorias, agentes culturais e espaços culturais. A divisão acontecerá para agentes culturais de Novo Hamburgo, distribuídos em quatro modalidades de prêmios e contemplando até 134 agentes culturais e 48 (quarenta e oito) espaços culturais, inclusive aqueles ainda não constituídos formalmente.

Será selecionado, no mínimo, um projeto cultural por segmento, exceto o segmento "Cultura Popular e Diversidade" que contemplará outros outros segmentos, selecionando-se o projeto que obtiver a maior pontuação na modalidade indicada pelo(a) proponente. As inscrições poderão ser realizadas até 11 de junho, através do site da prefeitura de Novo Hamburgo.