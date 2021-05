MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 31/05/2021. Alterada em 31/05 às 03h00min Grupo quer a retomada de música em casas noturnas do Vale do Sinos

O prefeito de Dois Irmãos e vice-presidente de Turismo da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars), Jerri Meneghetti, recebeu um grupo de artistas e lideranças ligadas à classe artística. Em pauta, o pedido para que a entidade avalie liberar música ao vivo e DJ's com volume moderado em casas noturnas da região.

Pelos protocolos variáveis para a região 7 apresentados pela associação do Vale do Sinos na semana passada, restaurantes e pubs podem funcionar com até 40% da capacidade prevista em alvará. No entanto, música ao vivo, independentemente do volume, não está permitida.

O prefeito ressaltou que o pedido da reunião foi do músico Ederson Bueno Arantes, que também é vereador da cidade. Artistas e proprietários de estabelecimentos pedem para que seja reavaliado os protocolos da região na intenção de liberar música ao vivo em restaurantes e bares, com protocolos específicos para que possam voltar a trabalhar. "A solicitação será levada para a reunião dos prefeitos, quando serão discutidos os protocolos que serão adotados", disse Jerri.