Santo Ângelo autoriza a retomada das aulas presenciais

Após anunciar, na semana passada , que as aulas presenciais estariam suspensas, a prefeitura de Santo Ângelo decidiu autorizar a retomada das atividades nesta segunda-feira (31). A rede municipal de ensino voltou as aulas na Educação Infantil. Das 23 escolas, 12 voltam, enquanto em 11 delas não será possível o retorno devido aos casos de Covid-19 envolvendo professores e funcionários.

A secretária municipal de Educação, Eliane Carpes, lembra que os pais não são obrigados e enviar seus filhos às escolas. As aulas serão realizadas em turnos de três horas pela manhã e tarde. Das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Isso ocorre devido á necessidade de higienização de todos os ambientes e materiais a cada três horas

As escolas de Educação Infantil que não voltaram nesta segunda-feira deverão retomar no dia 7, dependendo da avaliação semanal do Comitê Científico sobre a situação da pandemia. As aulas das séries iniciais do Ensino Fundamental estão na mesma condição.

Com relação à vacinação, a secretária destaca que 253 professores e trabalhadores das escolas públicas já foram imunizados com a primeira dose. Outros profissionais já haviam sido imunizados pela idade ou por possuir comorbidades. Os demais devem receber a primeira dose na próxima semana.