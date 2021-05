Entidades do comércio entregam demandas para o prefeito de São Borja

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto recebeu representantes da Associação Comercial de São Borja (ACISB) e Sindilojas. Na ocasião, as entidades entregaram um documento com pautas do setor privado para a continuidade e expansão da parceria entre a representação do comércio, indústria e serviços da cidade.

O presidente da entidade do comércio, Neronei Cargnin, em um dos assuntos da reunião sobre a concessão da Ponte Internacional, sugeriu que a empresa responsável em nova licitação, crie um fundo de investimentos para o município. Outro assunto levantado na reunião e trazido no documento, foi sobre o projeto da orla no Rio Uruguai, com o intuito de melhorar a infraestrutura no Cais do Porto e otimizar o turismo e negócios locais. As entidades também propuseram ao prefeito que as campanhas referentes ao comércio local estejam ligadas com a prefeitura, na intenção de contribuir para o desenvolvimento do município.

Além destas pautas, os empresários solicitaram um maior acompanhamento acerca do Plano Diretor do município, junto à secretaria de Planejamento, através do secretário, João Pedro Daitx. Ele, por sua vez, sugeriu que as entidades participem ativamente das reuniões, com a manifestação pública das ideias para que sejam construídas juntos.

Cargnin comentou a respeito do parque industrial que está sendo projetado em São Borja, para uma maior participação das entidades e que assim grandes empresas venham para a cidade, incentivando também, as pequenas empresas a expandir seus negócios. Além disso, o presidente da Acisb comentou sobre o Fórum Regional que será realizado em breve para discutir as questões de infraestrutura da região das Missões.

O prefeito Eduardo Bonotto agradeceu às entidades pela reunião e se colocou à disposição. "Precisamos da nossa rede de relacionamentos para abrir as portas de São Borja. Com a parceria público-privada, estaremos em constante desenvolvimento, sempre olhando para o futuro de nosso município", afirmou o prefeito.