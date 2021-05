Prefeitura de Santa Maria define datas de concursos públicos

A prefeitura de Santa Maria divulgou os editais com a data de realização das provas do concurso público para ingresso no quadro de servidores do Município, em diversos cargos da saúde e educação. As provas irão ocorrer no dia 13 de junho, das 8h30min às 12h30min, e das 14h30min às 18h30min.

O concurso estava marcado para ocorrer em 2020, mas, devido à pandemia de coronavírus, o processo seletivo foi suspenso. A retomada neste momento se deve à carência destes profissionais das áreas da saúde e da educação.

As provas para o demais cargos da área administrativa devem ocorrer no dia 27de junho, em edital a ser divulgado. Já o certame para o Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria (IPASSP-SM) continua suspenso. A comissão do concurso orienta que os candidatos consultem com antecedência seus locais e salas de prova, que podem ser consultados no site da prefeitura.