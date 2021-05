SAÚDE Notícia da edição impressa de 31/05/2021. Alterada em 31/05 às 03h00min Pelotas vai retomar as cirurgias eletivas a partir da terça-feira

A partir do dia 1º de junho, os procedimentos eletivos serão retomados de forma gradual em serviços públicos e privados de Pelotas. A medida vai ao encontro da liberação feita pelo governo do Estado, e está estabelecida em decreto publicado no fim da semana passada pela prefeitura.

Ficou determinado, a partir do decreto, que os procedimentos que não se utilizam de anestesia geral estão liberados, sem restrições. Já as cirurgias que necessitam de anestesia geral serão retomadas em quatro áreas: oncologia, neurologia, cardiologia e traumatologia. Cada instituição poderá realizar, por semana e dentro destas quatro áreas, 15 cirurgias pela rede privada e 15 cirurgias pelo SUS. Sendo assim, aqueles hospitais que atendem tanto a saúde pública quanto a rede privada, poderão realizar 15 cirurgias por cada vínculo por semana, totalizando 30 procedimentos.

O monitoramento da situação será feito pela secretaria municipal de Saúde. Aos hospitais, caberá informar a relação de medicamentos existentes em estoque, bem como garantir que não haverá falta de leitos e insumos para pacientes acometidos com o coronavírus. Se a taxa de ocupação de leitos exceder o limite de 90%, a medida poderá ser suspensa.

A decisão pelo retorno gradual foi tomada após discussões entre prefeitura, Conselho Municipal de Saúde e os representantes dos hospitais da cidade, além da pasta da Saúde. A ideia é permitir o retorno gradual das cirurgias eletivas sem comprometer a taxa de ocupação das UTIs e as medicações de cada instituição.