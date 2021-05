Três cidades gaúchas terão circuito de cicloturismo

As prefeituras de Taquara e Igrejinha, além de São Francisco de Paula, na Serra, estão estruturando um circuito de cicloturismo para presentear os amantes de pedal. O assunto foi motivo de reunião no gabinete da prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, e contou com a presença também de representantes da Faccat e da Associação Taquarense dos Amigos Ciclistas (Atac).

A intenção é que a rota perpasse por roteiros rurais da região, integrando inclusive circuitos já existentes, como o Circuito das Cascatas e Montanhas, roteiro existente entre as cidades de São Francisco de Paula, Riozinho e Rolante. Vale ressaltar que os municípios envolvidos buscarão integrar Rolante ao possível roteiro, aproveitando ainda os conhecimentos a respeito do Circuito já existente. "É importante fazermos essa conexão com outros municípios do Paranhana, numa mobilização regional com o objetivo de entrarmos futuramente no mapa do turismo em nível nacional inclusive", destacou Sirlei.

A reunião também foi a oportunidade de discutir os investimentos e padronização em sinalização para o circuito envolvendo os municípios. "Este foi um primeiro momento de muitos outros que iremos realizar na intenção de tirar do papel este projeto. Nossa região é privilegiada em belezas naturais e de vasto interior marcado por planícies e montanhas, o que permite aos turistas uma experiência marcante, além de diferentes possibilidades em termos de empreendedorismo", enfatizou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Taquara, Douglas Kaiser.