MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 28/05/2021. Alterada em 28/05 às 03h00min Pane elétrica causa transtornos no Centro Administrativo de Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo precisou suspender o expediente no Centro Administrativo Leopoldo Petry, na manhã desta quinta-feira (27). O motivo foi uma pane elétrica no local. Atendendo recomendação da equipe técnica, todo o expediente foi suspenso durante o dia.

Logo após a pane, que resultou em fumaça em todos os andares, os servidores deixaram o prédio e aguardaram orientações no pátio, enquanto a equipe técnica avaliava a situação. Todos os serviços do centro administrativo foram afetados, incluindo o sistema de gerenciamento da secretaria municipal da Saúde, como o trabalho de agendamento da vacinação e a central de informações, entre outros, que pode afetar as rotinas na rede pública de saúde.

A equipe técnica já está realizando a manutenção e destinará esta quinta-feira para testes. O expediente volta ao normal nesta sexta-feira (28).