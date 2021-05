Erechim capta R$ 15 milhões para obras no distrito industrial

Assinatura de contrato com a Caixa vai viabilizar as intervenções /PREFEITURA DE ERECHIM/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O prefeito de Erechim, Paulo Polis assinou o pré-contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 15 milhões, que serão utilizados para a implantação de infraestrutura do distrito industrial norte Davide Zorzi e para o projeto fotovoltáico, que busca reduzir o gasto com energia nos prédios públicos em até 85%. O valor é oriundo do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) voltado ao setor público que objetiva, por meio da linha de financiamento, que o ente público pleiteie recursos para apoiar financeiramente diversas ações orçamentárias em curso.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Ernani Mello, as próximas etapas, após a assinatura do contrato com a Caixa, serão abertos processos licitatórios para obras de infraestrutura, energia e abastecimento de água no distrito industrial. "Estamos dando um grande passo rumo ao crescimento socioeconômico de Erechim. O distrito vai proporcionar a instalação de diversos parques fabris, além da geração de emprego e renda. Em tempos onde se enfrenta uma crise econômica devido à pandemia, Erechim sai na frente e trabalha para melhorar esse cenário", disse.

"O Finisa contribui para a melhoria das condições de vida da população, proporcionando a geração de empregos e renda por meio do apoio à realização de inúmeras obras que se concretizam por meio dessa linha de financiamento. Para nós, enquanto gestores públicos, poder realizar um financiamento que vai poder colocar em prática dois grandes projetos voltados ao crescimento de Erechim é extremamente gratificante, ainda mais com a parceria de uma instituição como a Caixa Econômica Federal", falou prefeito Paulo Polis, após o ato.