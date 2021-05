MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 28/05/2021. Alterada em 28/05 às 03h00min Presídio estadual de Canoas terá a instalação de mais empresas com mão de obra prisional no segundo semestre

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, acompanhado de autoridades, visitou o complexo da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). A atividade teve o objetivo de conhecer as empresas já instaladas no complexo e a área onde serão instalados novos empreendimentos.

Na ocasião o diretor da instituição, Loivo Calistrato Lima Machado citou a contrapartida de cada empresa, que atualmente pagam 75% do salário mínimo ao presidiário, conforme a Lei de Execuções Penais. A cada três dias de trabalho a pena diminui em um dia. De 2.300 presos no complexo, 693 estão realizando algum tipo de serviço e 104 são remunerados.

As empresas já instaladas na Pecan desenvolvem atividades relacionadas a fabricação de móveis, reciclagem de eletrônicos, fábrica de confecções hospitalares e para motoqueiros e extração de borracha de silicone.No complexo prisional também são desenvolvidos outros projetos, bem como o Jovem Aprendiz, onde jovens com idade entre 18 e 23 anos participam de cursos realizados por um supermercado e, quando saem da penitenciária são contratados. Em julho haverá nova turma com 15 alunos. E também há uma outra iniciativa, que é um curso de padaria e confeitaria para 40 alunos.

A fábrica de confecção da Penitenciária utiliza a mão de obra dos presidiários para fabricar o próprio uniforme e, também, entregar em outras penitenciárias do estado. Uma padaria será montada até julho e produzirá 8.000 pães por dia, que irão abastecer o complexo. Também existem duas lavadoras de roupa industriais que trabalham para manter limpas as peças de tecido dos Hospitais Universitário e Gracinha. Além da reciclagem de plástico, que transforma a parte interna das caixas de leite em isolador térmico.