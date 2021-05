INVESTIMENTOS Notícia da edição impressa de 28/05/2021. Alterada em 28/05 às 03h00min Bento Gonçalves recebe primeira unidade prevista no RS da rede Via Atacadista

O município de Bento Gonçalves ganhou mais um empreendimento nesta quinta-feira (27). O primeiro mercado da rede catarinense Via Atacadista do Rio Grande do Sul foi inaugurado no bairro Cidade Alta. Localizado no prédio da antiga fábrica da Todeschini, o atacado oferece mais de 10 mil itens nos mais diversos setores. São cinco mil metros quadrados de área de compra e 18 mil metros de área construída, além de 160 vagas de estacionamento e complexo de lojas anexo à estrutura.

O investimento de R$ 18 milhões vai gerar 350 empregos, sendo 150 empregos diretos e 200 indiretos. O diretor do Grupo Passarela, Alexandre Simioni destacou a chegada da rede ao Estado. "A primeira parte da nossa missão na serra gaúcha está sendo concluída hoje, com essa inauguração. Cumprimentamos a população de Bento Gonçalves, que nos recebeu com tanto carinho", disse.

O diretor, ainda destacou que foi um desafio transformar a área da antiga fábrica moveleira em um mercado. "Nosso agradecimento à prefeitura de Bento Gonçalves. Ele afirma que o município foi parceiro no processo de instalação da rede na cidade, tanto na parte burocrática quanto na parte prática.

O Via Atacadista contou com apoio do poder público através da Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico. "Estamos muito felizes com a chegada deste novo empreendimento em nossa cidade, um espaço que já tem em sua história a força empreendedora e que hoje trilha um novo caminho", disse o prefeito, Diogo Siqueira.