Prefeitura e sindicato dos professores do município se reúnem em Santa Maria

que deflagrou greve ambiental Depois de anunciar que dará início à vacinação dos trabalhadores da Educação das redes pública e privada na próxima semana, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom e a secretária municipal de Educação, Lúcia Madruga, reuniram-se com representantes do Sindicato dos Professores Municipais (Sinprosm). O encontro teve como foco as reivindicações da categoria,- ou seja, para as aulas presenciais, uma vez que as remotas foram mantidas - para a possibilidade de retorno das atividades na rede municipal.

Pozzobom reforçou que sabe do pedido de que os profissionais da Educação sejam imunizados e salienta que o Executivo Municipal trabalha para atender a essa demanda a partir da próxima semana. Contudo, ele pontua que não há como apresentar um calendário de vacinação, como foi solicitado pelo Sinprosm, pois as ações de imunização dependem do recebimento de doses da vacina. "Nós vamos abrir a vacinação aos professores, mas precisamos trabalhar com a realidade. Só vamos poder organizar calendário assim que tivermos ideia da real demanda, porque tem profissional da Educação que já se vacinou em outro grupo. Também dependemos de ter as doses do imunizante na cidade", ressaltou o prefeito.

A coordenadora de Patrimônio e Organização do Sinprosm, Martha Najar, também avalia o encontro como importante e um ótimo momento de diálogo entre a categoria e a prefeitura. Ela diz que muitos esclarecimentos foram apresentados na reunião, mas lembra que apenas uma assembleia da categoria pode definir sobre o fim da greve ambiental. "Nós definimos pela greve em assembleia, vamos debater sobre os rumos dela em um novo encontro. E nós conversamos com o prefeito que, mesmo com o fim da greve, o retorno dos professores à sala de aula não será imediato, vai depender da imunização das pessoas, ou seja, depois das duas doses", salienta Martha.