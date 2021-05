Aposentados são principais vítimas de golpes em Caxias

O coordenador do Procon de Caxias do Sul, Jair Zauza, comunicou ao delegado regional da Polícia Civil, Cleber dos Santos Lima, uma série de denúncias que o órgão tem recebido nos últimos meses, principalmente de aposentados. A maioria informa ter sido vítima de golpes, como financiamentos consignados indevidos, de cartão, precatórios e requisições de pequeno valor, além de mentiras para obter informações sobre documentos, dentre outros, aplicados por meio telefônico móvel ou fixo.

O objetivo da reunião foi o de organizar, em conjunto com a Polícia Civil, conselhos e instituições de defesa dos idosos, campanhas de esclarecimento do público-alvo para que se protejam dos golpes de estelionatários. Ficou acordada a realização, em breve, de reuniões virtuais com diversos órgãos para buscar alternativas para diminuir e combater esses crimes.

Zauza aponta como melhor medida preventiva o não fornecimento de nenhum tipo de documento, senhas e número de cartões via telefone ou mensagem, e rejeição a todas as propostas. "O ideal é ir atrás do empréstimo ou de outro tipo de serviço quando houver necessidade ou interesse", assinala. Em caso de dúvida, a recomendação é contatar com o banco e verificar se o que é solicitado é, de fato, verdadeiro.