Ivoti investe R$ 197,7 mil para subsituição de 400 lâmpadas por tecnologia de LED

Com o objetivo de diminuir o consumo e economizar de maneira sustentável, a prefeitura de Ivoti iniciou nesta semana a substituição de 400 lâmpadas incandescentes por tecnologia LED em diversas vias do município. O novo dispositivo oferece mais luminosidade e melhora a segurança da população do bairro.

No total, serão investidos R$ 197.7 mil na substituição. Conforme o secretário de Obras Públicas, Eduardo Bays, a programação prevê que a melhoria seja feita inicialmente nos pontos considerados de maior movimento.

Para o prefeito Martin Kalkmann, as novas lâmpadas além de melhorar de forma significativa a visibilidade, representam economia nos gastos com manutenção. O motivo é que dá a durabilidade da iluminação das lâmpadas em LED em relação às lâmpadas convencionais.