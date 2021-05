Pelotas Parque Tecnológico abre espaço para projetos

O Pelotas Parque Tecnológico está recebendo seis propostas de novos projetos de base tecnológica, com espaços que variam de 15 e 250 metros quadrados. Podem se inscrever startups e empresas iniciantes de médio ou grande porte com base prioritária na tecnologia para saúde, tecnologia da informação e comunicação, e indústria criativa para o ecossistema de inovação em Pelotas.

Para a seleção das propostas, o Comitê Técnico irá avaliar o projeto para que a empresa realize um pitch de apresentação. Caso sejam apresentados mais projetos que espaços oferecidos pelo Parque, as empresas remanescentes irão participar da lista de espera, que terão espaços oferecidos conforme a desocupação de salas no local. O edital completo para as empresas interessadas está disponível no site do Pelotas Parque Tecnológico.