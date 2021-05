EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 28/05/2021. Alterada em 28/05 às 03h00min São Borja vacina professores e acena com volta das aulas presenciais

Começou nesta quinta-feira (27) a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação em São Borja. Neste primeiro momento, estão sendo vacinados os professores, recreacionistas infantis e monitores, todos da Educação Infantil.

A imunização contra a Covid está sendo feita imediatamente na Central de Vacinas, das 7h30 às 12h. Para se vacinar é preciso fazer agendamento prévio. Na primeira manhã de vacinação dos profissionais da área, foi registrado um grande movimento pela procura da imunização no local de vacinação.

No momento da vacinação, é obrigatório levar CPF, cartão do SUS e um documento que comprove a atividade educacional, como carteira de trabalho ou contra-cheque. A vacinação para os profissionais de educação será feita de forma escalonada, conforme for a chegada e disponibilização de doses para o município nas próximas semanas.

Os demais grupos prioritários que já estavam escalados na vacinação, seguem sendo imunizados na Central de Vacinas e também nas ESF's. O prefeito Eduardo Bonotto enfatiza a importância da vacinação para a retomada das atividades escolares, "Vacinando os professores e profissionais da educação do nosso município, voltaremos às atividades escolares com mais segurança para nossas crianças e famílias são-borjenses. Estamos preparados para receber mais vacinas e avançar no processo de vacinação em nosso município", disse Bonotto.

Nesta semana, a prefeitura foi cobrada pela seccional da União dos Dirigentes Municipais de Educação no Rio Grande do Sul (Undime/RS) sobre a volta das atividades, mesmo que em modelo híbrido O secretário executivo da Undime/RS, Diego Lutz, disse que depois de um ano de aprendizado e sem aulas presenciais, não dá mais para esperar. "Mesmo que o ensino seja híbrido necessariamente os alunos têm de voltar às salas de aulas", enfatiza. Um levantamento feito pela entidade, com apoio da Federação das Associações de Municípios (Famurs), mostra que 80% dos 497 municípios gaúchos querem aulas presenciais.