Resort de luxo será erguido em área histórica de Canela

Com inauguração prevista para 2025 e investimento de R$ 250 milhões, local terá estadia compartilhada Golden Propriedades de Lazer/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Foi iniciada, na serra gaúcha, a comercialização de lotes de um novo resort, situado em Canela. O Golden Villagio Laghetto será o primeiro empreendimento desse modelo no modo compartilhado da cidade e, além de ser uma nova opção no futuro para hospedagem, vai gerar mais de 600 empregos - 350 diretos e 250 indiretos.

Com cinco torres, o resort de luxo terá 275 apartamentos, além das áreas comuns. A previsão é de que o empreendimento seja inaugurado no primeiro semestre de 2025. Serão investidos cerca de R$ 250 milhões no projeto.

O resort será construído na mesma área que durante muitos anos abrigou a Casa da Mamãe Noel, uma atração histórica de Canela. A distribuição dos blocos no terreno respeitará a posição da sede do antigo sítio, uma casa datada de 1916 que será revitalizada e mantida em respeito ao passado do lugar.

O sistema compartilhado começou a ser realidade na região um hotel lançado em Gramado. É um hotel exclusivo, com padrão de atendimento superior. Além de 56 leitos para hotelaria convencional, o hotel da Rede Laghetto reserva 72 apartamentos para uso fracionado. A Golden Propriedades de Lazer é uma das parcerias na realização do projeto. Cada cota será vendida por cerca de R$ 31 mil.

Os resorts compartilhados são vistos como uma proposta que é tendência no mercado global, o fractional. Muito comum nos Estados Unidos, o modelo é destinado ao público interessado em manter uma casa de férias sem arcar sozinho com os custos e dores de cabeça que podem surgir após a compra, como manutenção, segurança e impostos. A unidade autônoma é fracionada em diversos proprietários, podendo ser vendida ou simplesmente ter o direito de uso por tempo determinado. Cada proprietário pode usufruir o imóvel entre uma e duas semanas ao ano, com divisão de datas equilibradas para todos entre alta, média e baixa estações e feriados.

Além de atrair o turista na baixa temporada, o benefício do sistema compartilhado é que o tempo de permanência dos hóspedes na cidade vai aumentar. Atualmente, os levantamentos indicam que o visitante fica em Canela por quatro dias. Com o compartilhado, a ideia é que o turista passe a ficar por sete dias.