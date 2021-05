EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 28/05/2021. Alterada em 28/05 às 03h00min Sapiranga inclui o ensino do Inglês para as séries iniciais

Desde o início do ano letivo de 2021, todos os alunos da rede municipal de Educação de Sapiranga contam com aulas de inglês. A inclusão foi feita nesse ano e abrange alunos que estão entre o 1º e o 9º ano do Ensino Fundamental, como forma de melhorar o aprendizado.

A secretária municipal de Educação, Nathalia Sabina da Silva, falou sobre a importância de ter a segunda língua com ensino desde os primeiros anos "Claro que é uma construção, um trabalho de formiguinha, visando o longo prazo. Estamos plantando sementinhas agora para colher daqui uns anos. O objetivo é, com as ferramentas que estão sendo dadas, fazer com que a criança chegue ao nono ano falando e entendendo inglês", explica.

Anteriormente, o ensino da Língua Inglesa era realizado entre o 6º e o 9º ano. Com essa mudança, crianças a partir dos seis anos terão contato com o idioma estrangeiro. "Sem contar que as crianças pequenas não têm tanta vergonha para falar, o que acelera ainda mais o aprendizado", salienta Nathalia. Os professores relatam uma aceitação positiva das crianças, sobretudo pelo fato da aprendizagem do inglês para as crianças dos anos iniciais ser completamente diferente do que para os anos finais. O ensino e planejamento das aulas inclui brincadeiras, jogos e música.

A secretária ainda avalia que, nas crianças, existe o conceito de janelas de aprendizagem, um tempo propício para aprender. "Não quer dizer que não irão aprender, neste caso, o inglês, depois de adultos. Mas, aos 6 anos, a janela de aprendizagem da linguagem está aberta. Por isso que alfabetizamos nesta idade. Então, para aprender uma outra língua é muito mais fácil", explica.