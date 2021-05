Esteio inicia pagamentos do auxílio emergencial municipal

As 300 famílias contempladas pelo programa Renda Certa, que é o auxílio emergencial criado pela prefeitura de Esteio, começaram a receber os cartões eletrônicos para retirada do benefício. Elas terão acesso a um valor mensal de R$ 100,00 pelo período de três meses, sendo que a primeira parcela já foi depositada na conta digital criada para cada beneficiário.

Pascoal lembrou que a proposta de criar um programa de transferência de renda faz parte do plano de governo do atual mandato, mas que foi necessário criar uma versão emergencial da iniciativa em função do cenário da pandemia. "Era um projeto para ser desenvolvido ao longo dos quatro anos mas, com o término dos depósitos do auxílio emergencial federal no fim do ano passado e a indecisão nos primeiros meses de 2021 se ele continuaria ou não, decidimos antecipar e fazer uma versão para auxiliar as famílias do nosso Município", argumentou.

Ao todo, o programa recebeu 515 inscrições, que passaram por triagem para verificar se os candidatos preenchiam os requisitos de elegibilidade. Para quem foi contemplado, a prefeitura estipula que para permanecer no programa temporário de transferência de renda a família beneficiada deverá participar de 12 horas de cursos e atividades voltadas para empreendedorismo, geração de trabalho e renda e preparação para a inserção no mercado de trabalho. O plano de trabalho prevê a realização de dois encontros semanais, com três horas cada, por duas semanas.

Os contemplados devem buscar os cartões diretamente na sede do Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul Iscergs/Cufa-Esteio, na rua 24 de Agosto, 230, de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h) ou no Centro de Convivência do Território de Paz (Rua Orestes Pianta, 210, Parque Primavera, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h). A ideia, segundo o prefeito Leonardo Pascoal, é que a medida se torne permanente em Esteio. "Esse será um projeto-piloto, mas nossa intenção é que o Renda Certa se torne permanente, seja sustentável e que a gente consiga mobilizar as empresas, as pessoas e as instituições para contribuir com recursos", explicou.