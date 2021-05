Prefeita de Pelotas apresenta painel Covid e fala sobre aulas presenciais

O novo Painel Covid-19 de Pelotas foi apresentado pela prefeita Paula Mascarenhas, durante transmissão de vídeo ao vivo nas redes sociais. O sistema, desenvolvido pela Companhia de Informática de Pelotas (Coinpel), em parceria com a secretaria municipal de Saúde (SMS), será atualizado, diariamente, com os dados da pandemia na cidade.

O sistema, que pode ser acessado pelo site (painel-covid.pelotas.com.br) traz, assim como os boletins diários, os números da pandemia (número de positivos, recuperados, novos casos, exames em análise, óbitos diários e totais), além das taxas de letalidade e mortalidade do vírus e a evolução de todos esses dados. Em relação às internações em Pelotas, é mostrada a ocupação de leitos e a quantidade de pessoas que aguardam uma vaga. Além disso, o painel traz as vacinas aplicadas, referentes à 1ª e à 2ª dose, e a taxa de transmissão do vírus - dado que servirá de balizador para a tomada de várias decisões.

está marcada, inicialmente, para 16 de junho Durante o lançamento do painel, a prefeita também falou sobre a retomada das aulas presenciais na cidade, que. A prefeita explicou como se dará esse processo, a fim de que as escolas e os trabalhadores envolvidos estejam preparados. No entanto, ela ressaltou que, se não houver segurança garantida, as aulas presenciais não retornarão. Para isso, a Prefeitura vai acompanhar os dados da pandemia.

Após conversar com especialistas, epidemiologistas e pesquisadores, foi definido que a taxa de transmissão vai ser a base de decisões no que tange à volta às aulas. Quando esse número estiver abaixo de 0.9, o retorno é tranquilo; quando estiver entre 0.9 e 1.1, o retorno é possível, mas com muito cuidado; e, por fim, a partir de 1.2, as escolas devem permanecer fechadas.

Atualmente, a taxa de transmissão, em Pelotas está em 1.16. "Nós retornaremos às aulas presenciais na rede municipal se a nossa taxa de transmissão estiver até 1.19. Se ela chegar a 1.2, não retornaremos, pois isso significa avanço na pandemia e precisamos manter o cuidado com os professores e crianças", justificou a prefeita