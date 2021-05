Reunião debate situação financeira do hospital de Cruz Alta

Em reunião na secretaria estadual da Saúde, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, propôs o alinhamento de ações pelo Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta. A instituição, que é referência em média e alta complexidade para a região noroeste do Rio Grande do Sul, tem enfrentado dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia de Covid-19.

Há um ano, a instituição passou a contar com uma unidade exclusiva para o atendimento de casos de Covid-19 equipada com 10 leitos de UTI. "Agora, o objetivo é garantir a manutenção da estrutura para que os atendimentos sigam acontecendo e a população tenha a devida assistência", afirma Gabriel. Entre as medidas indicadas pelo parlamentar está a união de esforços para apoiar o São Vicente no enfrentamento da doença. Um aporte financeiro oriundo de emendas e incentivos deverá auxiliar a casa de saúde para o próximo mês, mas ações para o longo prazo também estão sendo organizadas.

A prefeita Paula Librelotto, que também responde pela secretaria de Saúde de Cruz Alta, destacou a necessidade de obter recursos para a aquisição de medicamentos utilizados para o tratamento de pacientes com Covid-19. "Conheço a realidade do hospital e sua importância na região. Mesmo com todas as dificuldades, não mediremos esforços para resolver a situação, ainda mais neste contexto da pandemia", disse.