Dois Irmãos dará auxílio aluguel a 85 empresas locais

A prefeitura de Dois Irmãos assinou um termo de compromisso com 85 empreendedores da cidade, referente ao programa do auxílio aluguel para empresas. Com objetivo de evitar aglomerações devido o momento atual, os empreendedores foram distribuídos em três grupos e o ato ocorreu na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O município concederá auxílio, por até dois meses, para pagamento de locação de imóveis na cidade, no percentual de até 50% do valor da locação, limitando a R$ 500,00 por mês para MEI e R$ 750,00 por mês para microempresas para comércios e prestadores de serviços formais. O recurso investido no auxílio foi de R$ 101 mil.

O prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti, destacou a importância do auxílio aos empreendedores, que é imprescindível para amenizar os problemas da pandemia. "Empreender, por si só, já é uma tarefa muito difícil no nosso País. Seguir seus negócios com todas as dificuldades impostas pelo período de pandemia torna essa missão ainda mais difícil. Ficamos felizes em poder prestar esse pacote de auxílios para contribuir na travessia por este momento difícil", disse Jerri.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Luis Maicá Severo, explicou que a iniciativa faz parte do novo programa emergencial de auxílio ao comércio e ao setor de serviços, que está em desenvolvimento no município por conta da pandemia. O auxílio aluguel faz parte de um pacote, que conta com o microcrédito para as empresas, prorrogação do IPTU, qualificação sobre marketing digital e, em breve, será implantado o programa da Nota Fiscal Gaúcha Municipal.