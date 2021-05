Pelotas cede terreno para nova sede de batalhão da BM

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, sancionou a lei que autoriza o município a doar, à Brigada Militar, um terreno para construção da nova sede do 5º Batalhão de Polícia de Choque de Pelotas (5º BPChq). A área está localizada na avenida Ferreira Viana, 3.380.

A doação fará com que haja uma estrutura melhor, uma vez que o local onde o Batalhão está atualmente não era adequado, tanto em relação ao espaço oferecido quanto à localização " Consideramos uma demanda importante, que deveria ser atendida, porque a vinda do BPChoque para Pelotas era uma demanda antiga do município e completa as nossas forças de segurança", frisou Paula.

Prestes a completar dois anos de atividade em Pelotas e região, o 5º Batalhão de Choque da Brigada Militar é um dos seis existentes no Estado. Com a aprovação do município, vai ser dado início ao processo de construção da nova sede nos próximos meses.