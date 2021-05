Câmara de Dirigentes Lojistas lança nova sede da entidade em Sapiranga

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sapiranga inaugurou, nesta quarta-feira, sua nova sede no município. O prédio, que fica localizado na rua da República, 64, levou cerca de dois anos para ser concluída e conta com conceitos modernos e sustentáveis em sua concepção.

A estrutura conta com 1.187 metros quadrados de construção e contempla as seguintes acomodações: recepção, sala de certificação, área administrativa, duas salas de treinamento, auditório para 155 pessoas, um salão de festas para 110 pessoas e terraço.

Em seu discurso, a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga, Clarice Strassburger, fez um agradecimento. "É o momento mais oportuno para agradecer a todos que participaram desse empreendimento, pois trabalhando em conjunto, e em plena sintonia, conseguimos realizar o sonho da construção da nova sede da nossa CDL. Trabalhamos muito, concluímos o plano e deixamos aqui um legado para os associados, que poderão desfrutar das novas instalações, já que tudo que fizemos foi pensando neles, no seu crescimento e fortalecimento. Estou muito feliz e orgulhosa com a conquista alcançada e por fazer parte da história da entidade", disse.

A solenidade de inauguração foi realizada cumprindo todos os protocolos estabelecidos por conta da pandemia de coronavírus. Os atos foram divididos em dois momentos. Pela manhã, foi feito o desenlace da fita inaugural com a participação da diretoria da entidade e conselhos. O Pastor Ilmar fez uma benção e, na sequência, os convidados acompanharam a abertura oficial e descerramento de placa comemorativa. Na noite de ontem, aconteceu a segunda parte do ato com um jantar comemorativo para autoridades e um grupo restrito de convidados