Prefeitura de Novo Hamburgo abre chamada para empresas que desejem adotar espaços públicos da cidade

Com o objetivo de tornar a cidade mais bonita, a secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários de Novo Hamburgo lançou mais um Chamamento Público para a seleção de pessoas jurídicas (empresas, clubes de serviços sociais, associações de bairro, entidades de classe e outras) que desejam adotar canteiros, praças ou rótulas do município. Em contrapartida, os adotantes poderão usar o local para divulgar a sua marca com a instalação de placa de publicidade.

São 246 espaços (canteiros, rótulas e largo) e 60 praças que poderão ser adotados para serem embelezados por meio de um termo de adoção, com prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de cinco anos. É permitida a adoção do mesmo canteiro, rótula, largo ou praça por mais de uma entidade, que deverão formar um consórcio. Representantes das empresas interessadas em adotar os espaços deverão manifestar-se por meio de uma carta de intenção, que está no Chamamento Público, e seguir os critérios apontados no edital.

Ao todo, já foram realizadas 253 parcerias de adoção, em chamamentos anteriores, cujas empresas estão fazendo os cuidados necessários para manter os locais. "Estamos realizando mais chamamento para avançarmos nas adoções de nossos espaços públicos. Faço um convite as empresas que possuem interesse neste tipo de parceria, pois podem alavancar novos negócios, expondo a marca da empresa em locais estratégicos", explica a secretária de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários, Greyce da Luz.