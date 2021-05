Santa Rosa estrutura a criação de espaço exclusivo para gibis

Um projeto em Santa Rosa promete estruturar uma novidade na cidade e na região. A partir de uma iniciativa da professora Luzan Terezinha Pereira Traesel, que também é escritora e contadora de histórias, vai proporcionar para a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac a estruturação de uma gibiteca, ou seja, um local exclusivo para gibis. A ideia partiu de uma iniciativa de Curitiba-PR, que conta hoje com mais de 30 mil títulos.

A gibiteca é um espaço reservado para a divulgação e leitura de histórias em quadrinhos. O local em Santa Rosa está sendo estruturado com doações de revistas em quadrinhos que já estão sendo arrecadas. A secretaria municipal de Educação e Cultura também está envolvida no projeto. "Ficamos muito felizes com a iniciativa, pois toda comunidade santa-rosense vai poder contar com mais esse estilo literário, diversificando assim, a oferta de leitura", destaca a secretária Lires Zimmermann Fuhr.

A Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac tem apresentado um crescimento gradativo de novos cadastros. A expectativa com a oferta da gibiteca é ter ainda mais adesão da comunidade. Uma campanha de doação de revistas em quadrinhos será lançada pela prefeitura para todas as pessoas que têm esse material e que queiram participar do projeto.