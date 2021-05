Auxílio emergencial em Canoas já distribuiu quase R$ 600 mil

Após a aprovação escolha das pessoas contempladas e a, o pagamento do auxílio emergencial de Canoas está em andamento. Conforme levantamento feito pela secretaria municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia, já foram pagos R$ 596.4 mil para os beneficiários do projeto.

Foram 12.256 inscritos no total, e 1.743 estão na fila de espera. Entre os selecionados, 13,02% são homens e 86,98% são mulheres, das quais a grande maioria são chefes de família. Do total, 98,06% estão desempregados e 67,3% têm renda per capita de zero a R$ 100,00. A prefeitura estima que aproximadamente R$ 5 milhões sejam investidos diretamente no pagamento do benefício.

O secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, revelou que teve o sentimento de dever cumprido ao perceber a gratidão das pessoas que recebiam os primeiros cartões do benefício. "Fiquei emocionado ao perceber o olhar de alívio dos canoenses que recebiam em mãos a esperança. Poder ajudar famílias a colocar na mesa algo para comer é o que nos move nesse momento triste da pandemia. Nossa missão segue sendo salvar vidas e cuidar das pessoas" afirmou.

Ainda conforme a Governança, com as desistências e as pessoas que não compareceram após as segundas chamadas, a lista de suplentes deverá ser utilizada no próximo mês, para que o benefício atinja quem realmente precisa do apoio do projeto. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, destacou o impacto que o projeto causa na vida da população carente da cidade "O auxílio é fundamental para a população sob muitos aspectos. O primeiro deles e, talvez, mais importante que os R$ 200,00 é que vai proporcionar aos mais pobres uma chance de se qualificar para conseguir um emprego fixo. Queremos que esse contemplado consiga colocar o pão na mesa da sua família. Vamos seguir lutando pelos mais necessitados", disse.