Aeródromo de Bento Gonçalves terá terminal de passageiros

O município de Bento Gonçalves recebeu da União um valor, através de emendas parlamentares, de R$ 600 mil para construção do terminal de passageiros no aeródromo da cidade. O terminal terá 170 metros quadrados e vai contar com salas de embarque e desembarque, recepção, setor administrativo, banheiros e área para check-in com capacidade para dois funcionários.

O objetivo é que o aeródromo possa receber aeronaves capazes de realizar voos regionais. O custo total da obra atualizado é de cerca de R$ 700 mil. "A construção do terminal de passageiros será um marco para o desenvolvimento, estamos falando de uma rota importante para economia, turismo e para auxiliar a salvar vidas. Agora nossas equipes trabalham para que seja realizada a vistoria da pista e possamos encaminhar o processo licitatório", disse o prefeito, Diogo Siqueira.

O município aguarda vistoria dos técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na área, para dar início ao processo licitatório para a construção do terminal. Ainda não há data para que essa avaliação seja realizada.