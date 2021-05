Taquara vai promover Dia D de vacinação contra a gripe

A cidade de Taquara vai promover o Dia D da vacinação contra o vírus da gripe (influenza) neste sábado (29). A campanha será para pessoas acima de 60 anos, crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e professores.

Iniciada em 12 de abril, a campanha atingiu apenas 15,62% da cobertura vacinal estipulada para o município que abrange um público alvo de 22.106 pessoas. Todas as unidades básicas de saúde (UBS), tanto na zona urbana quanto da zona rural, participam do Dia D neste sábado. As salas de vacinas que atendem crianças e adultos são: Piazito, Santa Terezinha, Mundo Novo e Empresa. Já as UBSs dos bairros Eldorado, Santa Maria e também as localizadas no interior atendem somente adultos.