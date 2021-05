Teutônia busca zerar a fila de cirurgias eletivas

Representantes da prefeitura de Teutônia estiveram reunidos com o equipe do Hospital Ouro Branco (HOB), a fim de iniciar as tratativas para realização de cirurgias eletivas, com intuito de atender ao máximo de pacientes que aguardam na fila de espera há anos. Para realização dos procedimentos cirúrgicos, que somam 525 pacientes, o HOB prevê um investimento de aproximadamente R$ 2.440 milhões para cobertura das despesas.

Com o repasse de verbas da União, através de emendas, o município já recebeu R$ 1,5 milhão desse valor. A meta é zerar a fila de espera pelos procedimentos. Na medida que os recursos chegarem aos cofres dos município, as cirurgias serão marcadas. A prioridade é realizar o máximo possível no Hospital Ouro Branco.

O secretário de saúde, Juliano Renato Körner, explicou que depois que a fila for zerada, será mais fácil de controlar e agilizar os procedimentos. "Estamos com uma fila represada há anos, e seria muito difícil de colocá-la em dia sem a destinação de recursos extras. Estamos otimistas de que a grande maioria possa ser atendida ainda neste ano", destaca.

Já o prefeito Celso Aloísio Forneck está confiante quanto à destinação dos recursos para completar o valor total necessário. "Com certeza se não conseguirmos a totalidade, chegaremos muito perto desse valor. Trata-se de um trabalho conjunto, feito por muitas mãos", enaltece o prefeito.