Museu do Calçado de Novo Hamburgo pode mudar de local

A presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo (Asaec), Rosana Oppitz, esteve em audiência na Câmara dos Vereadores sobre o trabalho da entidade em busca de um espaço para abrigar o acervo histórico do Museu Nacional. A arquiteta relatou uma série de tratativas da Asaec com a Universidade Feevale, atual sede do museu, e o Executivo para resolver o problema de armazenamento dos mais de 40 mil pares de calçados pertencentes ao acervo.

"Além do Museu do Calçado, que é único no país, já recebemos proposta para guardar o trabalho do estilista Rui Spohr e também o acervo fotográfico de Alceu Feijó, o que uniria moda e arte em um mesmo espaço", explicou. Natural de Novo Hamburgo, Spohr, falecido em 2019, foi o primeiro estilista gaúcho a estudar moda em Paris. Já o pioneiro do fotojornalismo no Estado, morreu em 2020, aos 94 anos.

Conforme Rosana, são necessários cerca de 1.000 metros quadrados para dispor os itens. Segundo levantamento da instituição, não haveria um imóvel pertencente ao município com essa característica. "Ao consultarmos a iniciativa privada, nos foi ofertada a sede do Grêmio Atiradores, localizada no Centro. Porém, há uma questão jurídica envolvendo o imóvel. Outra opção seria a Fenac disponibilizar um espaço para tal fim", explicou.

Vice-presidente do conselho consultivo da Aspeur/Feevale, o também arquiteto Renato Pilger enfatizou que a situação também preocupa a instituição universitária. "Precisamos preservar a história da nossa cidade, mas abrigar esse acervo em um local em que a comunidade possa visitá-lo facilmente." Pilger sugeriu ainda a possibilidade de dispor o material em algum imóvel inserido no corredor cultural de Hamburgo Velho.

Os vereadores analisaram as possibilidades, mas não veem como a Câmara possa auxiliar na demanda jurídica existente. Foi sugerido convidar o o Sindicato das Indústrias para a discussão, uma vez que boa parte dos itens é oriunda do setor. Também foi aventada a possibilidade de levar o museu para os pavilhões da Fenac, devido à ligação com o segmento calçadista e à grande circulação de público nas feiras realizadas no local.