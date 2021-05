São Leopoldo volta a ter aumento nos atendimentos ligados à Covid-19

Assim como é visto em outras cidades, São Leopoldo vem registrando um novo aumento na procura por atendimento para a Covid-19. No Centro de Atendimento do Ginásio Municipal, o aumento chega a 18% de procura por atendimento de pessoas com sintomas respiratórios e suspeita da doença desde o início do mês.

Na semana entre os dias 10 a 14 de maio foram 645 atendimentos, mas este número passou para 760 na última semana, entre os dias 17 e 21 de maio Além disso, o Centro de Saúde Feitoria registrou no 24 de maio 30 atendimentos para sintomas gripais e suspeitas de Covid e a Upa Zona Norte 86 atendimentos para essa demanda. O Hospital Centenário estava com 86% de ocupação na UTI Covid, com 19 pacientes internados dentre os 22 leitos exclusivos da covid.

O Centro de Atendimento ao Covid-19, localizado nos fundos do Ginásio Municipal Celso Morbach, ao lado da Farmácia Municipal está atendendo a comunidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Na parte da frente do ginásio, com entrada pela avenida Dom João Becker, está localizado o Centro de Testagem Municipal, com atendimento das 8h às 12 e das 13h às 17h. Nele, são realizados testes de Covid-19, de acordo com os protocolos de contatos com casos positivos.