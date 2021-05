Obras no Calçadão de Santa Maria atingem novo estágio

Calçadão Salvador Isaia, no Centro de Santa Maria cerca de 60 metros de galerias foram instalados A obra do novo, avança dentro do cronograma previsto. Nesta semana, começou a escavação de mais um trecho do local para seguir com a instalação das galerias pluviais e de esgoto no subsolo. Desde que a obra foi retomada, no dia 10 de maio,, e a estimativa é que faltem aproximadamente 40 metros para concluir a alocação dessas estruturas.

Conforme a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana, a obra do Calçadão chegou a um ponto em que encontra outra construção em andamento no local. Por segurança, a passagem de pedestres por um dos lados do Calçadão está fechada. "O serviço ocorre com agilidade, mas, também, com todo o cuidado, o que é muito bom. Por isso, fechamos o passeio público daquele lado para segurança dos pedestres. Mas, nenhuma loja teve sua fachada interrompida ou bloqueada. Os clientes podem ir a qualquer estabelecimento sem problemas", esclarece Ticiana.

O próximo passo será o serviço de ligação dos ramais de esgoto cloacal e pluvial à galeria do local, que são mais de mil ramais previstos. Essa etapa contará com o auxílio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A galeria pluvial e de esgoto do Calçadão terá pontos de acesso para que as manutenções futuras possam ser feitas sem danificar o piso, já que essas entradas permitem que a equipe transite por toda a extensão da estrutura no subsolo, que vai de uma ponta a outra. Além de concluir essa fase, a empresa responsável também vai realizar o serviço que compreende toda a parte visível do Calçadão, como calçamento, áreas de convivência, iluminação e outros equipamentos.