Famílias de seis cidades do RS recebem 462 cestas básicas

A Braskem inicia um novo ciclo de doações a 14 unidades de triagem do Rio Grande do Sul. São 462 cestas básicas repassadas para trabalhadores das cooperativas de reciclagem de Porto Alegre, Araricá, Esteio, Igrejinha, Nova Hartz e Triunfo. As instituições beneficiadas fazem parte de um programa da companhia que visa a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores da cadeia de reciclagem, por meio do fomento ao desenvolvimento deste setor.

Até esta quinta-feira, as cestas serão entregues aos representantes das cooperativas, responsáveis por distribuir as doações entre os cooperados. Considerando que uma família é composta por quatro pessoas, estima-se que os itens devem beneficiar em torno de 1.800 pessoas. No mês passado, a empresa já havia doado, para as mesmas unidades, 456 cestas básicas com alimentos essenciais.

Em outra corrente de solidariedade, a empresa doou 8.080 cestas básicas e kits de higiene a fim de apoiar as comunidades e associações próximas ao Polo Petroquímico de Triunfo. Em junho, a empresa continuará essa distribuição, com os mesmos números de mantimentos, totalizando 16.160 doações, entre cestas básicas e kits de higiene, em dois meses.