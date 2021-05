Estudantes de Santa Cruz do Sul vão receber eletrônicos

O Ministério Público de Santa Cruz do Sul vai entregar, na sexta-feira (28), 16 celulares, seis notebooks e um tablet para 23 estudantes em situação de vulnerabilidade social, que estudam em escolas do município. A cerimônia vai acontecer na 6ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que fica na rua Ernesto Alves, número 887, em Santa Cruz do Sul.

O evento contará com a presença de representantes das instituições e entidades parceiras do projeto, como o Poder Judiciário, a Susepe e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A ação faz parte do Projeto Alquimia II, que destina smartphones apreendidos na rede prisional e em outros contextos de criminalidade a estudantes da rede pública de ensino que não têm recursos para acompanhar as aulas no ensino remoto, modelo implementado pelo Estado durante a pandemia. A iniciativa conta com a parceria de universidades de todo o Estado, que realizam a restauração, formatação e instalação de aplicativos nos celulares.