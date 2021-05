O município de Flores da Cunha aderiu ao Cidade Empreendedora, programa desenvolvido pelo Sebrae RS em parceria com o poder público, que tem o foco na melhoria do ambiente de negócios e no desenvolvimento das cidades gaúchas. Serão trabalhados os eixos de lideranças, desburocratização, compras governamentais e educação empreendedora. De acordo com o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Serviços, Paulo Sérgio Wichmann, o programa é um elo entre o poder público e a iniciativa privada.