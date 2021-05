Incubadora da Faccat em Igrejinha seleciona projetos para apoio

Inaugurada em fevereiro deste ano , a Incubadora ParanhanaTEC, instalda em Igrejinha, iniciou as mentorias, após o processo de seleção e aprovação dos primeiros projetos. O novo espaço para o empreendedorismo na região, que conta com a parceria das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e prefeitura é um ambiente em que os participantes podem contar com o apoio de professores com anos de experiência em consultoria empresarial.

De acordo com a coordenadora da ParanhanaTEC professora Flávia Pereira Carvalho, a ideia é que os professores da área de gestão empresarial tenham reuniões frequentes para acompanhamento da evolução dos trabalhos, disponibilizando orientações sobre a condução dos projetos. "Na área de computação, a incubadora conta com professores e profissionais com anos de experiência em desenvolvimento de softwares em linguagens de programação e arquiteturas diversas", destaca Flávia.

A coordenadora também observa que poder estar inserido em um ambiente onde professores e mentores possuem contatos diversos podem abrir muitas portas e um "networking" fundamental para empresas iniciantes. "Além disso, a infraestrutura oferecida permite que os empreendedores tenham um local confortável e com muitos recursos disponíveis, tais como internet de alta velocidade, sala para reuniões, sala para trabalho com mobiliários, além de cozinha e recepção", sintetiza Flávia.

Os empreendedores que desejam mostrar novas ideias e iniciativas podem se inscrever para apresentar os projetos. O processo seletivo fica em aberto até que todas as vagas sejam ocupadas conforme edital, que deve ser acessado por meio do site oficial da Faccat.