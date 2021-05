Voos da Azul entre São Borja e Porto Alegre serão retomados em julho

Venda de passagens entre as duas cidades deve voltar no mês que vem /Felipe Dalla Valle/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Em reunião por videoconferência com a empresa Azul Linha Aéreas, foi definida a retomada dos voos de rotina entre Porto Alegre e São Borja . A ligação aérea com a capital do Estado estava suspensa em escala comercial desde o ano passado, devido à pandemia da Covid-19.

A Azul Conecta, responsáveis pelos voos regionais, confirmou que a venda de passagens, visando à retomada, está prevista para o mês de junho. Já a volta dos voos São Borja-Porto Alegre é programada para a partir de julho. Entretanto, nos três primeiros meses, de julho a setembro, São Borja estará compartilhando operações de rota com Santa Rosa.

Nessa fase inicial da retomada as conexões aéreas serão dois dias por semana - às terças e sextas-feiras. Já a partir de outubro, a previsão é que São Borja volte a ter voos diretos com Porto Alegre. A escala deverá ser de três dias por semana - nas segundas, quartas e sextas-feiras. A Azul também retomará os voos nas cidades de Alegrete, Bagé, Canela, Santa Cruz do Sul, Erechim e Vacaria.

Além disso do anúncio do retorno dos voos, a prefeitura de São Borja publicou um edital de retificação e prorrogação de prazo em Concorrência Pública visando novas obras de melhoria na infraestrutura do aeroporto regional João Manoel. Antes a data seria em 23 de março, sendo agora definido o dia 10 de junho, às 8h30min, para o recebimento de propostas, segundo definição da secretaria municipal de Planejamento. O edital de concorrência é para contratar empresa especializada a fim de executar reforma da pista asfáltica do terminal aéreo. Para os novos investimentos estão assegurados cerca de R$ 5 milhões, verba repassada pelo governo federal.