Havan abre 150 vagas de emprego para filial de Lajeado

Com 11 lojas no Estado, unidade do Vale do Taquari ainda não tem data de inauguração HAVAN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A rede de lojas Havan está com o processo seletivo aberto para os colaboradores que querem atuar na filial de Lajeado, no Vale do Taquari. Os interessados devem cadastrar os seus currículos no site da Havan, no menu “Trabalhe Conosco” e na opção “Lojas a serem inauguradas”.

Em Lajeado, serão geradas 150 oportunidades de emprego para as funções de operador de caixa, líder de loja, conferente de estoque, auxiliar de visual merchandising, vendedores (eletro, eletrônico e serviços), fiscais de loja, auxiliar de vendas, zeladores, entre outras. A empresa afirma que ainda não há previsão de inauguração e nem de quando serão realizadas as contratações.

Todo o processo será feito de forma online. Após o cadastramento do currículo, o candidato selecionado é informado através de e-mail ou WhatsApp. Os interessados devem ficar atentos aos contatos informados no cadastro, bem como se atentarem se as informações fornecidas estão corretas para que os recrutadores possam entrar em contato.

Além de salário compatível com as funções, a Havan oferece benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, Programa de Participação nos Resultados (PPR), equivalente ao 14º salário, oportunidade de crescimento, entre outros diferenciais. Atualmente, a rede já possui 11 megalojas no Rio Grande do Sul.