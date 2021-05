Esteio participa de painel internacional sobre imigração

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal participou de um painel internacional que tinha como tema "Como avançar na integração socioeconômica efetiva de refugiados e migrantes da Venezuela no contexto de uma pandemia global?". A atividade, realizada de forma online com especialistas ligados à Organização das Nações Unidas (ONU), foi um dos eventos paralelos em preparação para a Conferência Internacional de Doadores em Solidariedade a Refugiados e Migrantes da Venezuela, que será realizada no dia 17 de junho.

Pascoal fez um histórico da Operação Venezuela, realizada em setembro de 2018, quando Esteio recebeu 211 imigrantes venezuelanos, oferecendo estadia em dois abrigos, alimentação e suporte para que eles iniciassem uma nova vida no Brasil. Ele destacou que o município ofereceu a inserção das crianças no ambiente escolar e auxiliou os imigrantes na busca por trabalho, com encaminhamento para empregos, realização de oficinas de capacitação e com o estabelecimento de parcerias com universidades para o desenvolvimento de cursos de gastronomia, de boas práticas e de Língua Portuguesa.

De acordo com dados da prefeitura, atualmente entre 900 e 1 mil venezuelanos vivem em Esteio, além de outros 20 haitianos, quatro palestinos, dez cubanos e oito senegaleses. O prefeito salientou que o ensino da Língua Espanhola foi inserido no currículo da rede municipal de ensino básico e que também foi criado um canal virtual de comunicação, com acesso direto do imigrante/refugiado, via Whatsapp, aos serviços de referência da prefeitura.

A Conferência e atividades preliminares são organizadas pelo governo do Canadá, em colaboração com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), com a OIM e com a Plataforma de Coordenação Interagencial para Refugiados e Migrantes da Venezuela (R4V). As atividades se encerraram na segunda-feira (24).