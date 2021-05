Dois Irmãos ganha destaque em resultados da Agenda 2030

A cidade de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, é um dos municípios que apresentaram os melhores resultados no Rio Grande do Sul, nos quesitos do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC). Diante da avaliação de 770 municípios brasileiros, o município aparece 57º posição.

A avaliação é feita baseada na Agenda 2030, que é um plano de ação global firmado em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com a participação de 193 países que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, criados para erradicar a pobreza e promover vida digna. O Brasil aderiu à Agenda de acordo com as suas possibilidades e realidades. A partir disso foram elaboradas ações que contribuam para o alcance das metas e objetivos, sendo que cada objetivo corresponde a uma área. Dois Irmãos já completou três dos objetivos (energia acessível e limpa, cidades e comunidades sustentáveis e consumo e produção responsáveis).

Com a finalidade ampliar a discussão em volta também dos objetivos, foi realizado um painel virtual temático, que analisou as cinco melhores cidades do Estado no desenvolvimento dessas ações. O evento foi organizado núcleo da Área de Negócios e pelo Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). Além de Dois Irmãos, os municípios de Araricá, Campo Bom, Ivoti e Glorinha se destacaram.

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, comenta que os prefeitos dos cinco melhores municípios da região, que apresentaram os melhores resultados do IDSC no Estado, estão tendo uma visão global deste contexto. "É um orgulho para as comunidades em poder dizer que são os cinco melhores do Rio Grande do Sul em nível de Brasil. Os itens não são fáceis de se resolverem. O IDSC é quase um plano de governo. É importante discutir essas questões e suas quatro dimensões (social, ambiental, econômica, institucional), que são fundamentais", afirma.