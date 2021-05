Livro sobre a história dos 150 anos da imigração italiana é lançado em Arvorezinha

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta segunda-feira (24/5), no município de Arvorezinha, do lançamento do livro "150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul". Escrito por 200 autores, os três volumes contam a história das cidades colonizadas pelos italianos. O evento ocorreu no Museu do Tijolo.

Em mais de 1,2 mil páginas, os volumes reúnem relatos de historiadores que percorrem a epopeia da imigração italiana nas mais variadas áreas. São quase 100 cidades gaúchas que prosperaram a partir da colonização italiana, ou que foram influenciadas por ela para se desenvolver.

"Devemos olhar para os imigrantes italianos, entre tantos outros que chegaram ao nosso Estado, que atravessam um oceano fugindo da fome, de guerras, de condições adversas que existiam no seu próprio país, para enfrentar um oceano sem saber o que os aguardava, chegar a um local no qual não falavam a mesma língua, para receber pedaços de terra que se revelaram de difícil manejo, e ver que enfrentaram tudo isso e que ver o que foram capazes de construir na nossa serra gaúcha nos dá força para enfrentarmos tudo o que vier pela frente", afirmou o governador.