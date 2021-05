TRANSPORTE Notícia da edição impressa de 25/05/2021. Alterada em 25/05 às 03h00min Prefeitura faz acordo com empresa de ônibus em Erechim

Ocorreu, de de forma virtual, nesta segunda-feira, uma audiência de conciliação entre a prefeitura de Erechim e a Empresa de Transportes Gaurama. Estiveram presentes o prefeito Paulo Polis, os titulares das pastas de Administração, Izabel Ribeiro e de Obras Públicas, Mario Rossi, da Procuradoria do Município, além do gestor do contrato, Ministério Público e representantes da Empresa Gaurama.

Com êxito no acordo, após cerca de duas horas de negociação, ficou definido que ainda nessa semana a prefeitura irá encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para ser apreciado em sessão extraordinária. Esse projeto será voltado ao reequilíbrio financeiro da Empresa Gaurama, respectivo aos meses de janeiro a dezembro de 2020.

A proposta da prefeitura, aceita pelas partes, ficou estabelecida em R$ 4 milhões, sendo uma primeira parte a ser paga assim que a lei for sancionada no valor de R$ 1,5 milhão. Após, o município irá suprir o reequilíbrio financeiro em cinco parcelas de R$ 500 mil a cada 45 dias.

Junto a esse acordo, que foi firmado na audiência para refazer o equilíbrio financeiro da empresa que gere o transporte em Erechim, a prefeitura irá contratar perícia judicial para que haja mais segurança na análise das planilhas financeiras da empresa Gaurama. Se o valor apontado na perícia judicial for inferior a R$ 4 milhões, esse número será reajustado.

Em abril, a empresa de transportes Gaurama, que opera o sistema de ônibus em Erechim, emitiu um comunicado em que havia decidido paralisar as atividades. Diretores da empresa afirmaram à época que a paralisação ocorreria "devido ao agravamento da crise financeira da empresa, em decorrência da pandemia", com a impossibilidade de manter o serviço na plenitude.