Canela fará estudo para implementar roteiro de cicloturismo

A prefeitura de Canela, em parceria com Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quer oferecer mais um atrativo, desta vez voltado ao entretenimento de quem busca associar atividade física ao lazer em meio a belas paisagens. O projeto inicia com um estudo de viabilidade de roteiros de cicloturismo pelo interior do município.

A deste estudo a secretaria viabilizará investimentos que permitam a expansão das atividades já existentes nos segmentos de Ecoturismo, Turismo Rural e de Aventura, impulsionando a economia e qualidade dos produtos ofertados no interior. "A proposta das rotas de cicloturismo é oferecer ao morador e ao visitante a experiência de pedalar por áreas do interior do município e visitar as belezas até então desconhecidas por parte da população", destaca o secretário de Turismo, Ângelo Sanches.

A intenção é lançar sete roteiros de ciclismo que futuramente serão alinhados para atividades de caminhada. A Central de Atendimento ao Turismo, a Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem registrado um aumento significativo de turistas e moradores que procuram o ciclismo como alternativa de atividade física em tempos de pandemia. "O cicloturismo é uma atividade em crescimento em todo o mundo. Ele atrai cada vez mais praticantes e desperta o interesse de muitos empreendedores investirem ao longo dos roteiros", conta Sanches.