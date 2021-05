Após alerta, Passo Fundo opta por aumentar restrições na parte da noite

Depois de avaliar os indicadores e os números da pandemia ao longo desta semana, a prefeitura de Passo Fundo determinou a restrição de horário no funcionamento de atividades não essenciais entre as 21h e 6h, a partir desta terça-feira (25), com vigência até a próxima segunda-feira (31). A decisão foi compartilhada com os prefeitos dos municípios que compõem as regiões Covid 17, 18 e 19 e que estão agrupados na Associação dos Municípios do Planalto (Ampla), durante reunião na tarde desta segunda-feira (24).

emissão do alerta por parte do Gabinete de Crise do governo do Estado Conforme o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, levou-se em consideração a realidade vivida em cada município da região, sobretudo a partir da, feito na semana passada. "Acompanhamos os números e o avanço da pandemia em cada cidade, ouvindo as experiências e as ações de cada gestor para, a partir disso, construirmos um protocolo conjunto de medidas sanitárias capazes de conter a velocidade de propagação viral", defendeu Pedro.

Com base nisso, Passo Fundo e as demais localidades passarão a adotar a suspensão das atividades não essenciais entre as 21h e 6h. Os serviços considerados essenciais, como os de saúde e os supermercados, por exemplo, não estão inseridos no decreto de limitação de horário.

O decreto municipal em Passo Fundo ainda prevê a permissão, após o horário das 21h, dos serviços de telentrega, ficando vedado o procedimento de pague e leve. Essa medida de restringir o horário de funcionamento das atividades têm o objetivo de reduzir a circulação de pessoas, evitando aglomerações.

A prefeitura de Passo Fundo também suspendeu o retorno de escolas da rede municipal, que voltariam às atividades presenciais nesta segunda-feira. O retorno tem sido feito de forma gradual e com todos os cuidados. Até o momento não há registro de casos positivos de coronavírus em alunos ou trabalhadores das escolas municipais. Não há previsão de quando as atividades serão retomadas.