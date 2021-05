INFRAESTRUTURA Notícia da edição impressa de 25/05/2021. Alterada em 26/05 às 03h00min Santa Cruz do Sul busca empresa para continuar obras do Calçadão

A retomada das obras de revitalização e ampliação do calçadão da rua Marechal Floriano, em Santa Cruz do Sul, está cada vez mais perto. Após assinatura da prefeita Helena Hermany, o edital da licitação que irá escolher a nova empresa que executará o serviço foi lançado.

Projetada inicialmente para ser executada em cinco quadras, a prefeitura optou por dar sequência apenas no trecho da esquina com a rua 28 de Setembro até a esquina com a rua Tiradentes, que inclui as duas quadras já iniciadas. A alteração ocorreu em razão do desejo da gestão de entregar a ampliação e revitalização, que tem o valor de licitação em R$ 3.058 milhões até o final de novembro.

A previsão do governo é que as obras iniciem ainda em junho. A obra foi paralisada após a rescisão de contrato com a antiga empresa, que tocava as obras no local.