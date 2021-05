Prefeitura de Tramandaí apresenta ao Daer e ao Estado projeto para a duplicação de toda a ERS-786

Uma das vias mais movimentadas de Tramandaí está sob estudo para melhorias. O prefeito, Luiz Carlos Gauto, esteve em Porto Alegre para apresentou o projeto de duplicação da ERS-786, rodovia que corta o município em direção a Cidreira e faz a ligação a importantes bairros da cidade.

O projeto foi apresentado ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) e também a Casa Civil. A expectativa é que ele seja desenvolvido em parceria com o governo do Estado. "Essa duplicação é de suma importância para o nosso município por diversos fatores, que vão desde a segurança da nossa população até o crescimento da região atingida pela rodovia. Nosso objetivo é que essa obra faça ligação com a ERS030, favorecendo a circulação de veículos, principalmente no período do verão", explicou o prefeito.

O secretário de Turismo, destacou a mudança de patamar que a duplicação pode trazer para Tramandaí. "Somos uma cidade turística e sofremos com a falta de manutenção desta rodovia que já não comporta mais a grande demanda de veículos, tanto dos moradores como dos visitantes. Com a obra, todo o entorno deve evoluir", concluiu Rojoel. O projeto será avaliado e aguarda aprovação para a captação de recursos do Estado.